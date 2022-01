SUD INDUSTRIE LANCE UNE CAMPAGNE NATIONALE AUTOUR DES SALAIRES

Faisant le constat que tout augmente sauf nos salaires, pensions, allocations, les syndicats SUD industrie souhaitent imposer la question de la redistribution des richesses comme priorité passant notamment par des augmentations générales uniformes et la prise en charge des frais de transports intégralement par l’employeur. Si dans chaque entreprise, il s’agit d’augmenter immédiatement les salaires, dans les branches les négociations doivent s’ouvrir sans attendre sur les minimas – au moment où le patronat tente de les casser comme dans la métallurgie. Et tout comme le SMIC, pensions et allocations doivent être revues à la hausse, avec un encadrement des inégalités salariales via la loi et l’impôt sur le revenu.

L’union fédérale SUD industrie mènera cette campagne avec son propre matériel (argumentaires, affiches, tracts, formations…) , et participera le 27 janvier à la grève interprofessionnel. Nos syndicats déploieront également différentes initiatives pour toucher l’ensemble des classes populaires et moyennes et construire ensemble le progrès social, pour et par les opprimé-e-s à travers la question des salaires allocations et pensions.

Cliquer sur l’image pour prendre connaissance du communiqué de presse du l’UFSI